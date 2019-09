«Violentate in spiaggia da quattro calciatori»: in due video la verità sul presunto stupro

Il giallo del presunto stupro inpotrebbe essere risolto grazie ad un video: pochi giorni fa infatti (ne avevamo parlato su Leggo.it qui) è emersa la denuncia da parte di due ragazze immagine che lavorano nei locali in Sardegna, che hanno accusato quattro giovani calciatori campani di averle violentate sulla spiaggia.Il filmato registrato dal sistema di videosorveglianza di un chiosco sulla spiaggia di Baia Sardinia, e un altro video registrato con uno smartphone da altri ragazzi che si trovavano sulla spiaggia in quel momento, potrebbero far luce sulla presunta violenza: sotto accusa sono finiti quattro giovani tra i 20 e i 23 anni, accusati dalle due ragazze di averle stuprate sull'arenile l'8 luglio scorso dopo una serata in discoteca. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri di Budoni, in Gallura.A chiedere l'acquisizione agli atti del video è stata l'avvocata che difende i quattro indagati,«Ho presentato istanza di acquisizione per le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del chiosco che si trova sulla spiaggia e confido nel lavoro della Procura e delle forze dell'ordine», conferma all'ANSA l'avvocata Muzzu, dopo un'anticipazione del quotidiano L'Unione Sarda. Secondo quanto si è appreso, sarebbero stati gli stessi ragazzi che hanno realizzato il video a fornirlo agli inquirenti.