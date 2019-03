Stuprata in stazione, i tre ci avevano già provato 20 giorni fa: «Ti chiediamo scusa», poi gli abusi

I tre si sarebbero approfittati anche grazie alle particolari condizioni di debolezza psicofisica della 24enne.

a Polizia ha infatti ascoltato il conoscente della 24enne che tre settimane fa le aveva presentato i tre soggetti in questione: il comune conoscente ha fornito i loro nomi, e dai rispettivi profili Facebook la vittima ha riconosciuto i volti degli aggressori. Un riconoscimento suffragato dalle immagini riprese da una telecamera posizionata davanti all'ingresso dell'ascensore. Così nel giro di poche ore gli agenti della Polizia si sono recati a casa dei tre, fermandoli.



Venti giorni fa il conoscente comune le aveva presentato i tre giovani di San Giorgio a Cremano: uno ha compiuto da poco 18 anni, gli altri due ne hanno 19. Due di loro sono già noti alle forze dell'ordine rispettivamente per porto abusivo di coltello e per rapina. Nel vano ascensore sono stati trovati fazzoletti di carta: sono già stati sottoposti a prelievo del dna, per la comparazione con le tracce biologiche repertate dalla Scientifica.

Ieri invece, colper quel precedente, l'hanno invitata con insistenza a fumare uno spinello in loro compagnia: successivamente l'hanno aggredita,. Ognuno entrava nel vano ascensore mentre uno degli altri due teneva ferme le porte: un'aggressione disumana da parte dei tre ragazzi giovanissimi, che sono stati poi identificati anche grazie ai loro profili Facebook, dopo la denuncia della vittima.