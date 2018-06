Donna segregata e violentata in casa da mesi, arrestato 39enne rumeno

Autista di carro funebre con salma a bordo muore al volante e uccide una ragazza a piedi

Un romeno di 39 anni è stato arrestato perche per sei mesi ha tenuto segregata in una stanza, chiusa con le catene, una donna, ex ballerina, violentandola e picchiandola di continuo. I due si erano conosciuti quando la donna, per problemi economici, era finita ad essere una clochard per strada, lui l'aveva aiutata in un primo momento ma subito l'intento dell'uomo è stato chiaro per l'ex ballerina.La donna, secondo gli inquirenti, sarebbe stata violentata e picchiata ogni qualvolta l'uomo era con lei. Il 39enne è stato bloccato dalla polizia in un supermercato nel pieno centro dimentre si nascondeva dietro dei distributori di bevande. L'allarme è arrivato proprio dalla donna, che aiutata da un momento di distrazione da parte dell'uomo, e riuscita a fuggire e a chiedere aiuto.