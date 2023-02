Stuprata in un locale a Capodanno dove lavorava come cameriera: arrestato collega 37enne

Un uomo di 37 anni residente all'Isola d'Elba, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, è stato arrestato, su ordine della Procura, dai carabinieri di Livorno e condotto in carcere con l'accusa di violenza sessuale e lesioni ai danni di una ragazza che lavorava con lui nello stesso locale dell'isola d'Elba la notte di Capodanno.

Sul corpo della donna lesioni e segni di violenza

Alle prime ore del primo giorno del nuovo anno, una giovane donna in grave stato di choc è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Portoferraio (Livorno). Ai sanitari ha riferito di aver subito, all'interno di un locale pubblico dove stava lavorando, una violenza sessuale da parte di una persona della quale conosceva solo il nome. Dopo che i medici hanno riscontrato lesioni e segni di violenza sul corpo della donna, i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini.

Le indagini dei carabinieri

In base agli accertamenti svolti, i carabinieri del nucleo investigativo di Livorno hanno fornito alla Procura livornese la più accurata ricostruzione possibile degli eventi: poco prima della fine del 2022, la giovane era stata assunta come cameriera in un locale dell'isola d'Elba. Con lei la sera del 31 dicembre lavorava nel locale anche il 37enne in qualità di addetto alle pubbliche relazioni. Tra i due c'era stata un'intesa e qualche effusione, ma pochissime ore dopo la mezzanotte la ragazza, proveniente dai bagni riservati ai dipendenti, è rientrata nel locale principale - semi svestita ed in stato di shock - riferendo di esser stata vittima di violenza sessuale.

