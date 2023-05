Ragazza violentata a Latina, preso lo stupratore: era nascosto in uno stabile abbandonato

di Redazione web

Trovato e arrestato l'uomo, un romeno di 31 anni, accusato di aver aggredito una coppia di ragazzi giovanissimi, lui 18 anni e lei 16, per poi rapire la ragazza e, forse, abusare di lei.

Il suo nome è Marcu Dragos, ed è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina vicino a Latina Scalo, in una azienda abbandonata tra la stazione di Latina e il territorio di Sermoneta.

Il 31enne romeno, come riporta Il Messaggero, ha avuto diversi problemi con la giustizia che lo hanno portato ad alcune condanne per episodi di furto e un caso di maltrattamenti ai danni di due donne, sue connazionali. Non risultano, invece, casi di violenza sessuale.

La caccia all'uomo

Il 31enne romeno con precedenti penali era l'uomo nel mirino delle forze dell'ordine per il presunto stupro della ragazza di 16 anni che sarebbe stata violentata nella minicar dell'amico a Latina Scalo. Il ricercato, senza fissa dimora, era stato riconosciuto dalla vittima e dal ragazzo che era con lei attraverso una foto segnaletica.

La ragazza: «Violentata nella minicar» a Latina

Hanno tentato di fuggire i due giovani aggrediti, e lei sarebbe stata abusata, a Latina. Ma il 31enne romeno era riuscito a raggiungerli, a sequestrare lei e a picchiare lui.

L'episodio si era verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì in un'ex zuccherificio situato in via delle Industrie, un sito abbandonato da anni dopo aver ospitato anche una società logistica per il trasporto delle merci.

Cosa è successo

La ragazza, in compagnia di un coetaneo, si sarebbe recata con l'amico nell'area ampia oltre 10.000 mq, parcheggiando lì la microcar per dirigersi verso uno degli edifici abbandonati. E sarebbe proprio dentro una di queste costruzioni che i due hanno incontrato un senzatetto, con il quale hanno scambiato anche alcune parole.

Poi l'aggressione: i due adolescenti hanno provato a fuggire e raggiungere l'auto ma l'uomo li ha inseguiti e ha colpito al volto il ragazzo che è svenuto.

Poi, l'uomo ha costretto la ragazza a salire sulla microcar, portandola via e avrebbe abusato di lei in un posto non lontano dalla stazione di Latina scalo. E qui la giovane è stata ritrovata la mattina seguente in stato di choc all'interno dell'auto parcheggiata.

