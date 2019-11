«Violentata da uno straniero vicino al supermercato»: l'incubo di una ragazza di 19 anni

Unasarebbe stata violentata ad Arezzo nei pressi di un supermercato, da un uomo che avrebbe poi fatto perdere le sue tracce: la denuncia, secondo quanto riporta oggi il Corriere di Arezzo, sarebbe stata presentata agli investigatori lo scorso luglio.Le indagini, condotte dalla squadra mobile avrebbero poi portato all'individuazione del presunto aggressore, un cittadino straniero 50enne, sul quale la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo, che si sarebbe poi reso irreperibile, lasciando Arezzo eDa quanto emerso, al momento non sarebbero stati adottati provvedimenti cautelari nei confronti del 50enne. Stando a quanto emerge la giovane, una ragazza italiana, non sarebbe ancora in grado, dal punto di vista psicologico, di affrontare l'incidente probatorio. Sono in corso indagini per chiarire tutta la vicenda.