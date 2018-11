Otto uomini arrestati, due ancora in fuga, di cui uno sarebbe uno stupratore seriale. Sta sconvolgendo la Germania lo stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 18 anni compiuto a Friburgo nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, con la polizia che sta cercando due persone ritenute coinvolte.Otto persone sono state già arrestate dagli investigatori:. Ma i test del Dna sul corpo della vittima hanno evidenziato che a compiere la violenza sarebbero stati anche altri due uomini, che ora sono ricercati.Uno dei due in particolare spaventa gli inquirenti, perché sarebbe uno stupratore seriale e potrebbe colpire ancora: il sospettato è un 22enne che dalla scorsa estate avrebbe commesso tre aggressioni, due delle quali di natura sessuale. Il giovane è indagato anche per un altro stupro che sarebbe avvenuto nel suo appartamento lo scorso anno.