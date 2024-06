Ragazzina 12enne violentata da un coetaneo e ripresa da un altro minorenne: il video diffuso via chat

di Redazione web

Vittima a dodici anni di violenze sessuali da parte di un altro giovane, a sua volta minorenne, mentre un secondo testimone non ancora 18enne avrebbero registrato e diffuso via chat il video dell'accaduto. È l'episodio sul quale sta lavorando la squadra mobile nel Modenese, avvenuto la settimana scorsa nel contesto della stazione delle autocorriere di un comune della provincia.



Ragazzina di 13 anni abusata dal patrigno, l'uomo le dava soldi e regali per comprare il suo silenzio: complice anche la mamma



Cosa è successo

La 12enne sarebbe stata costretta agli abusi da uno dei giovani, mentre veniva filmata dall'altro. La denuncia sarebbe stata presentata dai genitori. Meno di un mese fa, sempre a Modena, un'altra 12enne ha denunciato un abuso di due ragazzi più grandi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA