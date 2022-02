Vino, vince l'Italia: sulle etichette nessun riferimento al cancro

Tanto tuonò che piovve verrebbe da dire e, come molti auspicavano l'allarme legato all'ipotesi di apporre delle avvertenze sanitarie, il famigerato bollino nero, sulle etichette delle bottiglie di vino per il legame tra alcol e insorgenza di tumori è rientrato. Il voto di ieri del Parlamento Europeo sull'adozione del Cancer Plan ha, infatti, sottolineato la differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche, oltre a ribadire che non è il consumo in sé a costituire fattore di rischio per il cancro.

Un dietrofront non da poco rispetto al report sul cancro redatto dalla Commissione Beca (Special Committee on Beating Cancer) approvato lo scorso 9 dicembre, nel quale si leggeva che non esiste una quantità sicura di consumo di alcol senza rischi per la salute. L'idea iniziale si basava su un discusso studio apparso sulla rivista Lancet quattro anni fa, in cui non si faceva distinzione né tra la concentrazione di alcol delle differenti bevande né sulle modalità di consumo.

A cancellare questa frettolosa semplificazione, che secondo l'Unione Italiana Vini avrebbe provocato un danno di oltre 5 miliardi di euro alla filiera, l'approvazione degli emendamenti degli eurodeputati Paolo De Castro (Pd, S&D), Herbert Dorfmann (Svp, Ppe) e Iréne Tolleret (Renaissance, Renew). Con 392 voti contro 251, è stato così cancellato il riferimento alle temute avvertenze sanitarie in etichetta e sostituito con un più ragionevole invito a un consumo moderato e responsabile.



«Il Parlamento Ue salva 10mila anni di storia», ha dichiarato Coldiretti, ribadendo come la votazione di ieri abbia «respinto il tentativo di demonizzare il consumo di vino e birra attraverso allarmi salutistici in etichetta già adottati per le sigarette».



Gli fa eco Riccardo Cotarella, Presidente di Assoenologi, che ha commentato come finalmente è stato inserito che c'è differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e non è il consumo in sé a costituire fattore di rischio per il tumore».

Una battaglia vinta, per ora, ma la guerra al vino proseguirà probabilmente su altri fronti come quello di una sempre maggiore tassazione e il continuo depauperamento dei fondi per la promozione del made in Italy sui mercati esteri.

