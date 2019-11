Vino Nobile di Montepulciano, parco di alberi donato alla comunità

Quattrocento piante all'anno, per tre anni consecutivi. Milleduecento alberi della tradizione toscana piantati da chi il territorio lo abita, lo cura, lo rende vivo e soprattutto da cui trae un prodotto di eccellenza, il. Nella mattina, è avvenuto il primo passo del progetto lanciato dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, iniziativa dal titolo '', con la piantumazione delle prime piante in quello che diverrà un parco presso l'ospedale di Montepulciano (Siena).A piantare sono stati i bambini delle scuole primarie con i produttori di Vino Nobile di Montepulciano con l'obiettivo di dare un segnale in questo momento in cui tutto il mondo si sta mobilitando per mitigare il cambiamento climatico e la deforestazione globale.