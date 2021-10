Ercolano, scambia due ragazzi per ladri. Il legale: «Vincenzo distrutto, non voleva ucciderli»

«Il signor Vincenzo Palumbo chiede scusa ai familiari non voleva uccidere. Anche lui è profondamente addolorato. Aspettiamo che la magistratura faccia il suo lavoro». Queste le parole dell'avvocato d'ufficio Francesco Pepe che difende Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni, proprietario di una abitazione in via Marsiglia alla periferia di Ercolano che ha esploso diversi colpi di arma da fuoco con una pistola, legalmente detenuta, uccidendo Giuseppe Fusella di 26 anni e Tullio Pagliaro di 27 anni, incensurati, di Portici in provincia di Napoli.

Leggi anche > Ercolano: Giuseppe e Tullio, i due bravi ragazzi uccisi per errore dal proprietario di casa che spara

«Non voleva uccidere. È una persona perbene, incensurato ed è distrutto perché non era sua intenzione». Termina l'avvocato, ascoltato ieri in caserma dopo la morte dei due ragazzi scambiati per ladri e uccisi a colpi di arma da fuoco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA