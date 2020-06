A Napoli arriva il tatuaggio di Vincenzo De Luca: «Ho fatto una pazzia, I'm in love»

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 11:48

«Probabilmente ho fatto una pazzia, ma poco mi interessa. I'm in love».è un artigiano di via San Gregorio Armeno, la strada dei pastori nel centro storico di Napoli, e che oggi ha postato sul suo profilo Instagram un tatuaggio 'particolare': il volto di Vincenzo De Luca. «Oggi ho deciso di farmi tatuare la persona che stimo di più al mondo - spiega nel post che ha raccolto migliaia di like - Vincenzo De Luca, un uomo che ha il coraggio di dire sempre ciò che pensa, senza peli sulla lingua, un esempio da seguire». «De Luca non è una semplice persona,- aggiunge - Con immensa ammirazione». Il volto di De Luca, da quanto si evince dalla foto postata, è tatuato sull'avambraccio, ritratto in una sorta di ovale. Il post ha ricevuto anche numerosi commenti. C'è chi prende in giro Davide Ferrari, scrivendogli: «Sei impazzito» e c'è chi invece approva la sua scelta: «Sei un grande! Facciamo arrivare questa foto a De Luca».Poi il colpo di scena. Non si trattava di un tatuaggio permanente, ma di un trasferello con il volto di Vincenzo De Luca. Davide Ferrari spiega che si è trattato di uno «scherzo tra amici» lasciar credere che quel tatuaggio fosse permanente. «Non immaginavo che sarebbe successo tutto questo», ammette. Davide, artigiano di via San Gregorio Armeno, la strada dei pastori del centro storico di Napoli, ha postato su Instagram la foto del suo avambraccio con il governatore, spiegando nella didascalia di aver deciso di tatuarsi la persona che «più stimo al mondo» e, nelle Storie, in un breve video in bianco e nero raccontava di aver scelto un soggetto «realistico, il primo che mi faccio fare» e aggiunge: «Finalmente il tatuaggio è terminato».Tutto uno scherzo. Davide Ferrari, raggiunto al telefono dall'Ansa, spiega che voleva solo prendere in giro un pò di amici. «Era uno scherzo, una cosa goliardica - dice - mai avrei immaginato che la cosa si ingigantisse fino a questo punto». E soprattutto non avrebbe mai immaginato di scatenare gli hater su Instagram:. «Ma io volevo solo scherzare» rimarca. Certo è che, come lui stesse ammette, ha pensato a ogni dettaglio. «Sì, la didascalia, il video delle Storie in cui si sente anche il rumore come se davvero lo stessi facendo, la pellicola che copriva l'immagine come si fa con i tatuaggi veri - afferma - ma io davvero volevo solo scherzare». Solo che Davide, 26 anni, ha un profilo pubblico che chiunque può sbirciare. L'idea gli è venuta qualche tempo fa. «Avevo visto la foto di una ragazza che aveva un finto tatuaggio di Conte e ho pensato che volevo farlo anche io, ma con il personaggio del momento che è De Luca - racconta - Ho inviato a un sito una immagine del governatore e loro ne hanno fatto un trasferello, come quelli che uscivano dalle patatine quando eravamo bambini». Solo ai suoi amici più stretti Davide aveva raccontato la sua vera intenzione. «Ora non resta che ridere - conclude - sperando che smettano con insulti e offese».