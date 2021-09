Vincenzo De Luca, il presidente della Campania furioso: «Gli metto le mani addosso». Cosa è successo

Vincenzo De Luca furioso, a difesa della sua Salerno: «Se li becco, gli metto le mani addosso». Il presidente della Regione Campania non nasconde l'amarezza e la rabbia per la città di cui è stato sindaco. Ecco cosa è successo.

Da poco, a Salerno, è stata inaugurata piazza della Libertà, dopo la riqualificazione. Già nella tarda serata di ieri, però, l'area è stata oggetto di un atto vandalico e questo ha scatenato l'ira di Vincenzo De Luca: «Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà gli metto le mani addosso».

Nel corso di un incontro nel Centro sociale di Salerno insieme al sindaco Vincenzo Napoli, candidato alla prossima tornata elettorale e al consigliere regionale nonché assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, il presidente della Campania ha ricordato che «Piazza della Libertà è un'opera straordinaria. La più grande piazza sul mare in Europa che già si sta conoscendo in tutta Italia. È un simbolo. Tra 40 giorni inaugureremo anche il parcheggio con 800 posti e risolveremo così anche il problema dei parcheggi in città».

