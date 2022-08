Vincenzo, 79enne scomparso in Puglia da oltre 24 ore. La famiglia: «Aiutateci a trovarlo»

Sono ore d'angoscia per la famiglia di un anziano pugliese, scomparso in provincia di Brindisi da oltre 24 ore. Vincenzo Di Noi, questo il nome del 79enne, era uscito ieri mattina da casa ma non è mai tornato. La famiglia ora lancia un appello anche sui social.

Vincenzo, scomparso nel nulla in provincia di Brindisi

Vigili del fuoco, carabinieri e volontari della Protezione civile stanno cercando un anziano di cui si sono perse le tracce da ieri, nel Brindisino: si tratta di Vincenzo Di Noi, 79 anni, che vive a Torre Santa Susanna. L'uomo ieri è uscito di casa poco prima di pranzo, senza telefono, a bordo della sua Opel Corsa, ritrovata questa mattina in un terreno in contrada Gandizia.

Vincenzo, l'appello della famiglia

La scomparsa di Vincenzo Di Noi è stata denunciata dai famigliari che chiedono aiuto anche attraverso i social. Sembra che l'uomo, ieri mattina, fosse uscito per recarsi in campagna e raccogliere dei fichi d'India. I Vigili del fuoco, anche con il supporto di un elicottero, hanno già perlustrato le arie adiacenti alle zone di campagna di Torre Santa Susanna e dei comuni limitrofi. Secondo quanto riferito dal coordinamento di volontari, Di Noi è anche cardiopatico e soffre di diabete.

