​Femminicidio ad Andria, marito uccide la moglie e chiama il 118: «L'ho accoltellata, venite». Le urla choc dei bambini al telefono Da circa un mese viveva con il marito come “separati in casa” ma lui, sembra, non accettasse la fine del rapporto







di Redazione web Ancora un femminicidio. Una donna, Vincenza Angrisano, di 42 anni è stata uccisa a coltellate nel pomeriggio dal marito, Luigi Leonetti, ad Andria in un rimessaggio di un'area rurale della città a ridosso della SP 231. La 42enne sarebbe stata accoltellata a morte al culmine di una lite. Secondo quanto si apprende l'omicidio sarebbe avvenuto davanti a uno dei due figli minori della coppia. L'ammissione del marito Secondo quanto si apprende, l'uomo che ora è stato portato in caserma, avrebbe chiamato il 118 dicendo:«L'ho accoltellata, venite». La vittima La vittima si chiamava Vincenza Angrisano. Da circa un mese viveva con il marito come “separati in casa” ma lui, sembra, non accettasse la fine del rapporto. La donna - secondo la prima ricostruzione - sarebbe stata pugnalata più volte. Le urla dei bambini Gli operatori sanitari che hanno preso la telefonata hanno sentito anche urla di due bambini e hanno allertato subito i carabinieri che indagano sull'accaduto coordinati dalla Procura di Trani. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il magistrato di turno. Lei voleva cambiare casa «Ultimamente tra loro due le cose non andavano bene, lei voleva cambiare casa. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 21:23

