Villa Eden a Merano: il paradiso per mente e fisico

Certi posti dopo decenni di storia migliorano. Si evolvono all'insegna della contemporaneità e dell'innovazione. Per ritrovare energia e benessere, Villa Eden Leading Park Retreat a Merano resta una delle eccellenze italiane. Un posto senza tempo, senza stagioni, un evergreen elegante, lussuoso e curato nei minimi dettagli dalla proprietaria, Angelika Schmid. Un tempo una villa privata, poi una beauty Farm, luogo di Henry Chenot e adesso sempre di più a 5 stelle (e primo Covid- Safe). Immerso in un parco secolare, è una location ideale per prendersi cura di se stessi, fisicamente e mentalmente. Non è un caso che Luciano Pavarotti o Carla Fendi amassero soggiornarvi.

LA FILOSOFIA DI VILLA EDEN

Nella struttura è possibile seguire percorsi studiati con l’equipe medica di wellness, anticellulite, stanchezza, per tornare in forma: dal Check-up e visita medica all’arrivo ai Medical treatments, al fitness, al mental balance. Il loro mantra è: “ci prendiamo cura di voi”. La filosofia non può che essere il “favorire la longevità”. E i presupposti ci sono tutti. Ventinove le suite che lo fanno diventare un vero e proprio Small Luxury Hotel.

Dietro i fornelli del ristorante gourmet che si affaccia sulla bella terrazza panoramica e al Cheminée Lounge Bar, c’è lo chef Philipp Hillebrand (premio Godio come miglior chef dell’Alto Adige 2020, “Due forchette” per la guida Gambero Rosso e 2 cappelli da Gault Millau), per un’alimentazione pensata e personalizzata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA