Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dovrebbero far rispettare le norme e dare il buon esempio, ma sono i primi a violare quelle stesse leggi. Striscia la Notizia a Napoli, in un servizio dell’inviatoandato in onda ieri, ha ‘smascherato’ un vigile urbano che del codice della strada non aveva alcun rispetto.Come mostrato nelle immagini, il vigile parcheggia sul marciapiede, supera ogni semaforo rosso che gli si accende davanti, e in più. «Mi è scaduta», ha detto ad Abete, messo davanti alle sue responsabilità. Due anni fa sei dipendenti della Polizia Municipale del capoluogo partenopeo furono sospesi proprio perché viaggiavano senza assicurazione.