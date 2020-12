Vigile del fuoco muore folgorato: Tonello Scanu aveva 54 anni. Il cordoglio di Mattarella

Un vigile del fuoco di 54 anni del comando di Sassari, Tonello Scanu, di Ossi, è morto oggi durante un intervento di messa in sicurezza di un palo delle linee elettriche. Sono in corso gli accertamenti per definire cosa è realmente accaduto: dalle prime informazioni pare che il vigile del fuoco sia rimasto folgorato. L'incidente è avvenuto stamattina intorno alle 8 nelle campagne di Nulvi, in località «Pala 'e colora», lungo la strada che collega il centro abitato alla provinciale dell'Anglona.

Tonello Scanu era vicecoordinatore ed era in servizio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari. La squadra dei pompieri del comando provinciale di Sassari era intervenuta perché le avverse condizioni metereologiche hanno provocato il distaccamento di un cavo elettrico da un palo poco distante dal paese. Sulla precisa dinamica dell'incidente stanno investigando i carabinieri della compagnia di Sassari, cui sono affidate le indagini disposta dalla Procura, che ha formalmente aperto un'inchiesta.

IL CORDOGLIO DI MATTARELLA Sulla tragedia si è espresso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un messaggio inviato al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega, ha reso noto il suo cordoglio: «Con profonda tristezza ho appreso la notizia dell'incidente nel quale, durante un intervento operativo in provincia di Sassari, ha perso la vita il Vigile del Fuoco Coordinatore Tonello Scanu. Nell'esprimere a lei e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza in questo doloroso momento, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio», le sue parole.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 16:06

