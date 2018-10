Slot machines senza regole: la video inchiesta di Leggo con la telecamera nascosta

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hannoun, apparentemente per noia, anche se sono accusati di aver tentato di sottrargli la pistola d'ordinanza. Dopo essere stati arrestati, però, non hanno mostrato alcun pentimento e, soprattutto, si sono preoccupati, minimizzando il tutto, solo delle conseguenze delle loro azioni.Ciro U., Luigi C. e Kevin A., tre minorenni di, sono i responsabili dell'omicidio di, vigilante in servizio nella stazione della metro di Piscinola. Era l'inizio dello scorso marzo quando i tre adolescenti avevano rinvenuto un vecchio tavolino in strada e, dopo averlo distrutto, erano riusciti a estrarne le, pronti ad utilizzarle come. Una volta raggiunta la guardia giurata, i tre minorenni hanno iniziato a colpire ripetutamente Della Corte, lasciandolo con ferite così gravi che, dopo alcuni giorni di agonia, era morto lasciando una moglie e due figli.Intercettati tra le aule dei tribunali e i carceri minorili in cui erano stati portati, i tre ragazzini, che secondo l'accusa avrebbero aggredito Della Corte per rubargli la pistola e rivenderla, non solo non mostrano alcun pentimento, ma si facevano anche: «Tanto non ci fanno niente, siamo minorenni, tre o quattro mesi e siamo fuori». Lo riporta Il Mattino I tre adolescenti, una volta fermati, hanno confessato l', sostenendo di aver agito in uno stato di eccessiva euforia dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Intanto, la prima udienza del processo che li vede imputati è stata fissata al 23 gennaio. I familiari di 'Franco', come tutti chiamavano il vigilante a cui è stata dedicata una targa commemorativa davanti alla fermata della metro, si costituiranno parte civile: «Non possiamo accettare che, di fronte al dolore più grande della nostra vita, gli stessi responsabili si facciano anche grosse risate».