Magicaburla: clown dottori in videochiamata gratuita per i piccoli ospedalizzati. Anche al Bambino Gesù di Roma, Tor Vergata, Sant'Eugenio

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 4 di maggio- associazione di Clown dottori che opera negli ospedali tra cui il- hanno avviato un progetto di videochiamate gratuite per stare insieme ai piccoli pazienti oncologici che, fino al termine dell'emergenza Covid, non potranno visitare di persona.L'attenzione in questi mesi è andata tutta alla lotta contro il coronavirus, ma sono tanti i bambini ospedalizzati - in tutta Italia - alcuni in lunga degenza (perché sottoposti a cure oncologiche) o per periodi più brevi (magariperché hanno subito interventi chirurgici minori ecc ) che - durante il lockdown di sorrisi ne hanno avuti pochi. Non hanno potuto ricevere visite di fratelli, nonni, amici e compagni di scuola. Ed anche ora possono incontrare pochissime persone, coome i genitori, per ridurre al minimo il rischio di un contagio dall'esterno.Così i volontari di www.magicaburla.it hanno allestito questo servizio di videochiamate per restare vicino ai loro piccoli pazienti (nel 2019 sono stati visitati oltre ventimila bimbi ospedalizzati in tutta Iatlia) e i loro cari pur restando lontani.