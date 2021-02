Video trap con armi, droga e nessun distanziamento: 27 ragazzi indagati, arrestato un ventenne

Un video di musica trap è costato una denuncia a 27 ragazzi, tra questi sia maggiorenni sia minori. La denuncia è arrivata dopo aver girato nel dicembre scorso un video in cui il gruppo di giovani appariva davanti alle telecamere con una pistola (poi risultato essere una scacciacani), con hashish e marijuana, e all'interno di una proprietà privata a Mornago (Varese). A denunciare, il proprietario dell'immobile.

I Carabinieri, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura per i Minorenni di Milano e quella di Busto Arsizio (Varese), hanno effettuato diverse perquisizioni presso le abitazioni di tutti i componenti del gruppo, ora indagati «per invasione di terreni ed edifici». A casa di due di loro, un ventenne e un sedicenne, i carabinieri hanno sequestrato droga e denaro. Per il maggiorenne, vista la quantità di droga che aveva in casa, è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Il video, che attualmente è stato rimosso da Youtube, aveva raggiunto le 46mila visualizzazioni e nelle scene in cui i giovani a turno puntavano la pistola scacciacani alla telecamera non è stata rispettata alcuna norma anti-Covid: i ragazzi non indossavano la mascherina né mantenevano il distanziamento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Febbraio 2021, 09:49

