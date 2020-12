Video hard con un giocatore del Sassuolo: l'amante sudamericana rischia il processo per revenge porn

Non sempre il revenge porn vede la donna nel ruolo della vittima e l'uomo in quello del carnefice: accade anche il contrario. È il caso di un calciatore di Serie A, ex giocatore del Sassuolo e che ora gioca in un'altra squadra, che sarebbe stato vittima di un ricatto tramite la diffusione di immagini e video intimi via web: sotto accusa c'è una ragazza di 25 anni, che rischia di affrontare un processo con questa ipotesi di reato prevista dal cosiddetto Codice Rosso.

Leggi anche > Pamela Mastropietro, la sua foto sorridente strappata via dal giardino

Il caso risale all'estate del 2019, quando, secondo le indagini della procura modenese, alla fine della relazione tra la 25enne ed il calciatore di Serie A (che all'epoca aveva già famiglia e oggi gioca in un'altra squadra) sarebbe scattata la vendetta della donna. Uno degli incontri intimi tra il calciatore e l'amante sarebbe infatti stato ripreso con la telecamera del cellulare dalla donna che poi avrebbe diffuso il video a parenti e amici del calciatore neroverde.

La donna attualmente vive all'estero e una volta rientrata in Italia è stata denunciata e la polizia ha provveduto a sequestrarle il telefono. Ieri in tribunale a Modena si sarebbe dovuta svolgere l'udienza preliminare, ma è stata rinviata per motivi di rintraccio della giovane indagata, una ragazza di origini sudamericane che secondo quanto riportano i media locali sarebbe stata l'amante del giovane calciatore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA