Cantante neomelodico gira video con assalto a portavalori: arrivano i carabinieri e scoppia il caos

Une un rapper stavano girando senza autorizzazione, in un'area non trafficata alla periferia di Bari , un videoclip musicale in cui veniva simulato l'assalto a un furgone portavalori, con tanto di pistole finte e passamontagna, quando sono arrivati i carabinieri e hanno bloccato le riprese. Isi sono trovati di fronte a un furgone affiancato da due auto e due moto.Tutt'intorno c'erano 15 persone e il regista del video che sarebbe stato pubblicato su Youtube. In un'auto i militari hanno trovato anche tre pistole giocattolo prive di tappo rosso, e un drone per le riprese. Tutti i veicoli e il materiale per il video sono stati sequestrati, e dell'accaduto è stata informata l'autorità giudiziaria. L'ipotesi di reato è istigazione a commettere un delitto.