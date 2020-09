Victorine è morta: ritrovato senza vita il corpo della ragazza di 18 anni scomparsa sabato sera

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 22:49

. È stato scoperto oggi in un ruscello a Villefontaine, nell'Isère (sud-est della Francia) il corpo senza vita di, una. Lo ha annunciato la procuratrice della Repubblica Audrey Quay. «È ancora presto per poter dire a quando risale la morte», ha aggiunto la Quay, precisando che ad un primo esame sul corpodel decesso della ragazza. il corpo è stato ritrovato «immerso in un ruscello di difficile accesso».La procuratrice ha lanciato un appello ad eventuali testimonianze, iniziativa già realizzata ieri dalla sorella maggiore di Victorine, che aveva scritto sui social network un messaggio drammatico, con foto della scomparsa e una descrizione dettagliata di come era vestita. Il messaggio era stato condiviso 47.000 volte.La sorella di Victorine aveva precisato l'ora della sua ultima chiamata, le 19, da un luogo non lontano da casa ed assicurava che la ragazza non avrebbe mai pensato a una fuga, «qualcosa che lei non avrebbe mai fatto».