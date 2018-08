Urla inquietanti nel palazzo, arriva la Polizia: «E' una seduta spiritica»

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VICENZA -e paura nella tarda serata di ieri, domenica nel quartiere di San Giuseppe a Vicenza. Delle urla "disumane" provenienti da un palazzo in via Quintino Sella hanno allarmato molti residenti della zona che hanno dato l'allarme al 113, la cui centrale operativa ha ricevuto diverse telefonate. Alcuni di loro temevano si potesse trattare di una violenta aggressione., accorsi sul posto, hanno a loro volta sentito le grida e, una volta individuato l'appartamento, hanno suonato il campanello. Dopo diverse insistenze ha aperto la porta unadi 22 anni, con una bambina di cinque mesi in braccio. Accanto a lei una sua connazionale, una 27enne: le due donne hanno spiegato traquillamente agli agenti che stavano facendo unaper comunicare con i morti. «Niente di strano che ci siano grida e urla», si sono giustificate.Una volta entrati nell'appartamento per controllare i poliziotti hanno trovato un "quadretto" corrispondente al racconto due donne. Appoggiati su un tavolo trovano c'erano infatti una ciotola con della sabbia, una con dell'acqua, due calici e due bottiglie di vino di vuote: a loro dire l'occorrente per comunicare con l'aldilà. La vicenda non avrà strascichi giudiziari, ma i poliziotti hanno raccomandato alle due donne di svolgere i loro riti con un tono di voce più basso, tale da non disturbare e allarmare l'intero quartiere.