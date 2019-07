Incendio pauroso in azienda di vernici, colonna di fumo forse tossico. Chiusa l'A4

Lunedì 1 Luglio 2019, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura e apprensione a Brendola, dove attorno alle 12.30 di oggi, all'interno di una nota azienda, la Isello Vernici, situata in via Orna, nella zona artigianale, si è sprigionato all'interno di uno dei capannoni un furioso incendio, che ha provocato una densa colonna di fumo nero, alta sino a 25-30 metri, visibile a decine di chilometri, anche dal centro di Vicenza. Secondo alcuni testimomi il rogo è stato proceduto da diverse esplosioni, che sono state sentite nel raggio di un chilometro. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da vari distaccamenti, in particolare da Vicenza e Arzignano, oltre che i tecnici dell'Arpav, che stanno eseguendo i rilievi dell'aria.Secondo quanto si apprende le fiamme, favorite dalle vernici altamente infiammabili, stanno divorando alcuni dei capannoni. Alle 13.30 è stata chiusa la strada provinciale 500 e tutte le strade che entrano in paese a Brendola dal casello dell'autostrada di Montecchio Maggiore sulla A4 Serenissima. Il sindaco del paese, Bruno Beltrame, ha avvisato la popolazione di restare in casa con le finestre chiuse e di non avvicinarsi a via Orna: non è escluso che nelle prossime ore vengano emesse delle ulteriori ordinanze.Alle 14.15 la situazione era ancora molto critica, con ulteriori esplosioni e le fiamme che si starebbero propagando ad altri capannoni, nonostante gli sforzi dei pompieri, che stanno cercando di circoscrivere le fiamme. C'è grandissima preoccupazione per i depositi sotterranei di solventi, che potrebbe rendere la situazione ancora più critica. Sul posto anche diverse pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale del comprensorio che sta chiedendo agli automobilisti di allontanarsi.IN AGGIORNAMENTO