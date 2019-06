Festa di fine anno scolastico con l'estintore: 14enne in ospedale

VICENZA - Non sono mancati anche quest'anno, all'esterno di tutte le scuole e gli istituti del Vicentino, i festeggiamenti per la conclusione dell'annata scolastica, che oggi (venerdì 7 giugno) ha riguardato le classi prime e seconde. In più di qualche caso, soprattutto con i "gavettoni d'acqua", si è un po' ecceduto, ma in un caso, all'esterno dell'istituto professionale Lampertico di Vicenza, in viale Trissino, la situazione è degenerata, al punto che uno studente del primo anno è finito in ospedale e sul posto è arrivata anche la Polizia.



Secondo una prima ricostruzione sembra che alcuni studenti, tutti minorenni, abbiano dapprima lanciato nel cortile i rotoli di carta igienica, presi dai bagni dell'istituto. Poi però la situazione è degenerata quando all'interno del plesso è stato staccato un estintore e portato all'esterno: nel cortile dello stesso istituto uno di loro - ma l'estintore potrebbe essere stato utilizzato da più ragazzi - avrebbe poi spruzzato la schiuma contro altri compagni, in particolare contro un 14enne che dopo qualche istante si è sentito male per aver inanalato il liquido tossico e si è accosciato a terra. Lo stesso ragazzo, che non ha mai perso conoscenza, ha avvisato il nonno che, giunto sul posto, ha immediatamente allertato il 113 e poi ha accompagnato il nipote in ospedale: qui il ragazzo è stato sottoposto ad una serie di accertamenti che hanno escluso problemi fisici, al punto che nel tardo pomeriggio è stato dimesso.



La vicenda potrebbe avere uno strascico giudiziario, soprattutto se il giovane presenterà una denuncia alle forze dell'ordine, mentre nel frattempo gli agenti delle Volanti hanno stilato un rapporto in attesa degli eventi. L'autore della "bravata" rischia comunque provvedimenti anche a livello scolastico: il preside attende di ascoltare il racconto del 14enne e di altri suoi compagni che hanno assistito al fatto, per decidere quali misure adottare. Venerdì 7 Giugno 2019, 20:18

