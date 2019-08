Frattura la mano al poliziotto: arrestato spacciatore nigeriano richiedente asilo

Bologna, professore universitario massacrato di botte da un clochard

Sabato 24 Agosto 2019, 16:05

VICENZA - Ha, ma alla fine è stato bloccato e arrestato. Protagonista della vicenda, avvenuta nel pomeriggio di ieri, a Campo Marzo a Vicenza, in via Verdi, Clement Irabor, 26 anni, nigeriano, nei confronti del quale le manette sono scattate perLo straniero, richiedente asilo in Italia dal 2016, era già stato segnalato per comportamenti violenti in una comunità di accoglienza di Frosinone e denunciato per reati contro la persona, al punto che gli era statoIrabor nascondeva palline di eroina e cocaina nelle tasche dei pantaloni e in bocca. Per questo motivo, quando attorno alle ore 15 è stato fermato da una pattuglia della Squadra Volanti a Campo Marzo, insospettita dai suoi atteggiamenti, è fuggito in sella ad una bici. Una volta bloccato dagli agenti, però, ha reagito in maniera violenta arrivando a spaccare con un calcio la mano ad un poliziotto, che ha riportato la frattura del metacarpo: trasportato al pronto soccorso, gli sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi.Una volta bloccato il nigeriano ha tentato di divincolarsi, sputando le palline di droga che aveva in bocca e tentando di sfilare a uno di loro la pistola d'ordinanza dalla fondina, ma alla fine è stato "placcato" anche da altri poliziotti, che a loro volta hanno riportato contusioni non gravi. Oltre alle palline che teneva in bocca Irabor aveva addosso altra droga (4,22 grammi di eroina e 3,64 cocaina), che è stata sequestrata, assieme a tre cellulari. Processato per direttissima questa mattina in Tribunale a Vicenza, il 27enne è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa).