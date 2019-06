Investe un uomo, scende, lo controlla e fugge: torna un’ora dopo ubriaco

La polizia locale ha aperto un’indagine a carico di un vicentino. Alla guida di una Fiat Punto alle 21.30 di domenica L.A.V. di Creazzo lungo strada Ca’ Balbi ha investito sulle strisce pedonali un 64enne residente in città: si è fermato, è sceso per valutare le condizioni del ferito ed è subito ripartito senza prestare soccorso. Il 64enne è stato trasportato dai sanitari del Suem al pronto soccorso del San Bortolo e medicato con segnalazione alla polizia locale della fuga del pirata. Alle 22.30 circa L.A.V. è ritornato sul luogo dell’incidente, con la moglie alla guida della Punto. Gli agenti impegnati nei rilievi hanno notato l’uomo in stato di alterazione: sottoposto all’alcotest è risultato positivo. La polizia deve stabilire se L.A.V. si è ubriacato dopo l’incidente o era alterato anche al momento dell’incidente, con fuga.



Mercoledì 19 Giugno 2019, 10:16

