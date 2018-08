Vicenza, ciclista muore sul colpo urtato da un'auto

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

​VICENZA - Si allunga lasulle strade del Vicentino. L'ennesima tragedia si è verificata oggi, poco prima delle 12.30, a Vicenza, in viale Risorgimento, a un centinaio di metri dalle: vittima un ciclista che secondo una prima ricostruzione è stato urtato da dietro da un'Alfa Romeo 147 che viaggiava nella stessa direzione, verso la stazione ferroviaria. La vittima è71 anni, residente in città, mentre alla guida della vettura c'era un, pure residente nel capoluogo berico, che era assieme ai due figli.Nell'urto il, battendo violentemente il capo a terra. Immediati i soccorsi con un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale San Bortolo giunta sul posto dopo pochi minuti: i sanitari hanno provato a rianimare il ciclista che però era già deceduto. Il corpo è stato poi coperto con un lenzuolo bianco, in attesa della rimozione dopo il via libera del pm di turno. Sul posto per i rilievi due pattuglie della polizia locale che hanno deviato il traffico e già sentito l'automobilista: quest'ultimo avrebbe raccontato che il ciclista ha improvvisamente svoltato a sinistra, rendendo inutile qualsiasi tentativo di frenata.