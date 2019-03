Trova il ladro in casa: proprietario lo blocca fino all'arrivo della polizia

VICENZA - Ha scoperto un ladro in casa, ma non si è perso d'animo e l'ha bloccato, consegnando poi alla Polizia. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri in una villetta nel quartiere di Laghetto a Vicenza, in via dei Laghi. Il proprietario è rientrato attorno alle 23, notando un uomo all'interno della proprietà. A quel punto ha avvisato il 113 ma contemporaneamente ha affrontato personalmente il ladro, che ha tenuto fermo sino all'arrivo sul posto di una pattuglia della Squadra Volanti. I poliziotti hanno successivamente identificato il ladro: si tratta di R. M., 36 anni, serbo, nullafacente, irregolare in Italia, con numerosi precedenti contro il patrimonio. Lo straniero, che non aveva ancora asportato nulla dalla casa, è stato accompagnato in Questura e poi denunciato in stato di libertà. Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA