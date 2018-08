Si accorge dell'incendio e si mette in salvo: la sua Bmw distrutta dal fuoco

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MONTECCHIO MAGGIORE -nel primo pomeriggio di oggi in un, in direzione Venezia per l’incendio di un’auto. Il conducente di una Bmw Serie 5, residente a Piazzola sul Brenta (Padova), dopo essersi accorto di alcune bolle formatesi sul cofano della vettura, ha accostato ed è sceso appena in tempo, visto che qualche istante dopo l’auto è stata avvolta totalmente dalle fiamme.I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Lonigo, hanno spento il fuoco, non evitando però che la Bmw andasse completamente distrutta. Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale, il personale ausiliario dell’autostrada e il carro attrezzi per il recupero della vettura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. L'incendio ha provocato dei rallentamenti con code che hanno raggiunto i 3 chilometri.