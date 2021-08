Difende la fidanzata 16enne e viene pestato: 24enne in ospedale. Gli aggressori fuggiti all'arrivo della polizia

Pestato dal branco per aver difeso la fidanzata 16enne. Un ragazzo di 24 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito a Viareggio (Lucca), la scorsa notte.

L'aggressione è avvenuta poco prima delle 2.30 in viale Europa, nella frazione di Torre del Lago. Tutto sarebbe nato da una lite verbale tra la ragazza di 16 anni e tre giovani. In difesa dell'asolescente era intervenuto il fidanzato, un 24enne di Viareggio, che poi è stato aggredito dagli altri ragazzi ed è stato portato in ospedale, riportando 12 giorni di prognosi. Gli aggressori sono fuggiti all'arrivo della polizia. Al momento il 24enne aggredito non ha presentato querela.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Agosto 2021, 22:27

