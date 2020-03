Il viaggio inverso da Roma a Milano: «Io ritorno nella "Zona Rossa" per lavorare, qui c'è la mia vita»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 22:59

, da luogo (relativamente) sicuro alla ex. È la storia di, romano di 29 anni che lavora in una società di consulenza di comunicazione a Milano. Era tornato nella Capitale in visita ai parenti prima che la Lombardia "chiudesse" in seguito al decreto emanato dal Consiglio dei Ministri nella notte tra sabato e domenica. E proprio. Lo ha fatto per rientrare nella sua casa, per lavorare, seppur in modalità smart working, e dove ora c’è tutta la sua vita.«Sì, dall’uscita del decreto ho cercato un treno per poter tornare a casa. Dopo tanta fatica sono riuscito a partire domenica sera. Ora sono finalmente a casa».«No, sono una persona pragmatica, ma non scambiatela per incoscienza. Conosco le indicazioni del ministero della Salute e sto adottando tutte le precauzioni».«Ho alzato il mio livello di attenzione al massimo, tengo le distanze di sicurezza ed evito i locali pubblici. Al supermercato solo per stretta necessità. Sono consapevole che alla mia età non sono io il soggetto più a rischio. Tutte la mia prevenzione è rivolta alle persone più deboli. È per loro che bisogna avere responsabilità e senso civico massimo in questi giorni».«Surreale. Alla stazione Termini, per gran parte deserta, non c’era nessuno che mi controllasse il biglietto, ho visto persone superare i varchi senza controllo. Anarchia assoluta».«Sono sceso alla stazione Rogoredo di Milano. Anche qui nessun controllo, nessuno che mi chiedesse perché fossi lì, perché fossi tornato. Nessuna domanda. Poi ho scelto di tornare a casa a piedi, anche se ho dovuto camminare 40 minuti. Evitando mezzi pubblici, taxi o car sharing».«Spettrale. Sembra che le persone abbiano finalmente recepito le restrizioni e che il motto “Milano non si ferma” fosse follia pura. Gli aperitivi di pochi giorni fa fortunatamente sono solo un ricordo».«Perché a Milano c'è la mia casa, la mia ragazza e soprattutto il mio lavoro. Seppur da remoto, questo è un momento cruciale per restare sul territorio e il nostro lavoro è importante per molte realtà in difficoltà. Qui c'è la mia vita».La nostra società propone consulenze sulla comunicazione delle aziende. Mai quanto in questi giorni è importante saper utilizzare le parole giuste per sopravvivere a una crisi economica a cui stiamo andando incontro».«Solitamente entusiasmo e coinvolgimento sono i requisiti ideali per una comunicazione digital, social. In tempi di crisi come questa non è possibile. È importante essere trasparenti, in una fase di business tentennante dire una cosa sbagliata o mentire non può fare altro che provocare una burrasca. Come nascondere un caso di positività all’interno del proprio personale: è inutile nasconderlo, prima o poi qualcuno lo verrà sapere».«È fondamentale creare un rapporto di fiducia in un momento di grossa difficoltà. Penso alle palestre chiuse, proporre dei tutorial gratuiti, dei video per coloro che stanno bene e che vogliono mantenersi almeno in parte in allenamento ma sono bloccati in casa. Loro si ricorderanno di queste iniziative quando tutto tornerà, speriamo presto, alla normalità. Trent’anni fa tutto questo non sarebbe stato possibile».