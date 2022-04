Via Crucis, russa e ucraina portano la Croce in silenzio

Variazione alla XIII stazione della Via Crucis col Papa al Colosseo che si è svolta davanti a 10mila persone. Una donna russa e una ucraina, Irina e Albina, due amiche, come deciso dal Vaticano, hanno portato la Croce nonostante le polemiche sollevate dagli ucraini. Ma lo hanno fatto nel silenzio. 

Orazio Coclite, voce storica della Via Crucis, ha detto: «Di fronte alla morte, il silenzio è più eloquente delle parole. Ognuno preghi nel proprio cuore per la pace nel mondo». E’ seguito un silenzio per tutta la durata della meditazione, che appunto è stata cancellata.

