Via ai concorsi per trentamila docenti Tra le prove anche la lezione simulata

Docenti alla prova d’esame: al via i concorsi per assumere 30mila nuovi insegnanti che entreranno nelle classi di scuola materna, elementare, media e superiore. A breve altri 14mila, per un totale di oltre 44mila assunzioni. Ad attenderli ci saranno una prova scritta al computer, una prova orale e una simulazione di una lezione in classe. Si tratta delle nuove procedure, previste dal Pnrr.

I NUMERI. I bandi sono disponibili da ieri sul sito del ministero dell’istruzione e del merito e prevedono l’assunzione di 9.641 docenti posti nella scuola primaria e dell’infanzia e di 20.575 in quella secondaria di primo e di secondo grado. A questi numeri se ne aggiunge un ulteriore 50%, pari a 14.438 posti in più, su cui il ministero ha chiesto l’autorizzazione al Mef e presto pubblicherà il decreto per un dotale, dunque di oltre 44mila posti di ruolo. «Questi nuovi bandi e le future assunzioni – ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione e del merito – confermano il nostro convinto proposito, nel quadro degli impegni assunti in sede europea con il Pnrr, di valorizzare il ruolo dei docenti, garantendone nuove competenze e la presenza anche nelle aree più disagiate del Paese».

LA LEZIONE SIMULATA. È stata introdotta, come prova, anche una lezione simulata, per valutare le effettive capacità didattiche dei candidati.

LA PROVA AL PC. I nuovi docenti dovranno dimostrare di saper maneggiare il computer: la prova scritta sarà infatti in modalità “computer based”, durerà 100 minuti durante i quali i candidati dovranno rispondere a 50 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze e sulle competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. Non mancheranno quesiti per verificare le competenze digitali.

INGLESE. Tutti i candidati troveranno tra le domande anche cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2.

ESAME PER MATERIA. La prova orale invece mirerà ad accertare la conoscenza e la competenza del candidato nella disciplina per la quale partecipa, vale a dire ad esempio italiano, matematica, informatica oppure storia e inglese, ma anche le competenze didattiche generali, la capacità di progettazione, l’uso delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 06:00

