Veterinaria muore schiacciata da un bovino durante una visita: aveva 25 anni

di Redazione web

Una veterinaria di 25 anni è morta, durante l'orario di lavoro, schiacciata da un bovino. L'incidente è successo questa mattina in un allevamento di bovini intorno alle ore 10 nel veronese. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma la vittima è morta sul posto e i soccorsi sanitari giunti sul luogo, vista la gravità della situazione, sono stati inutili.

Cosa è successo

Una veterinaria di 25 anni è morta schiacciata da un bovino che stava visitando, all'interno di un allevamento a Custoza, in provincia di Verona. Sulla dinamica esatta sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Stazione di Sommacampagna (Verona) unitamente agli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Fatali sono state le ferite, provocati dallo schiacciamento dell'animale durante la visita di controllo.

