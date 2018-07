Vesuvio in love: i turisti scalzi verso il cratere mano nella mano

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ERCOLANO - Turisti scalzi e innamorati sule sotto ai piedi la terra scura vulcanica: la foto del prof ha commosso il web. Una passeggiata sul Vesuvio, fianco a fianco con scarpe in mano e piedi scalzi per sentire il contatto con la terra.Così il professore Mario Falanga ha ritratto una coppia di turisti stranieri mentre a piedi si avviavano verso il cratere. Uno scatto che ha fatto subito il giro del web e numerosi sono stati i commenti. «Una foto emblematica - ha scritto Giusy C.- il vero amore nei dettagli».«Le nostre bellezze raccontano poesie anche nei dettagli - ha detto Mario Falanga - è appena ho visto questa coppia scalare il Vesuvio a piedi scalzi, neri di terra vulcanica, ho letto una fantastica poesia d’amore e condivisione. E di come gli stranieri, molto spesso, apprezzino le nostre ricchezze più di noi».