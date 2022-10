Sciame di vespe lo attacca mentre guida il trattore, la raffica di punture sul viso lo uccide in pochi attimi

di Redazione web

Stava lavorando nei campi, a Pabillonis, in provincia del Sud Sardegna, quando uno sciame di vespe ha attaccato un contadino a bordo del suo trattore. L'uomo ha cercato di difendersi dalla raffica di punture degli insetti, che hanno provocato uno choc anafilattico fatale.

L'incidente è avvenuto ieri sera, nelle campagne del paese di Gonnosfanadiga, dove è stato rinvenuto il corpo di Francesco Doi, agricoltore di 82 anni, scrive La Nuova Sardegna.

Ricerche immediate

Il contadino non era rientrato in casa, come era solito, al termine delle fatiche quotidiane, così i familiari hanno subito chiamato i carabinieri, per far scattare le ricerche dell'82enne; i militari hanno subito iniziato a cercarlo nei campi dove si era diretto con il suo trattore. E proprio a poche decine di metri dal mezzo è stato ritrovato il corpo del contadino, che è sceso dal veicolo per cercare di fuggire dall'attacco delle vespe, quando, probabilmente è sopraggiunto il malore provocato dal veleno degli insetti.

I medici hanno notato la presenza di segni multipli sul viso, punture che hanno innescato lo choc anafilattico, che all'agricoltore non ha lasciato neanche il tempo di chiedere aiuto.

