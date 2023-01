Travolto in Vespa da un furgone mentre va alla partita di volley: 18enne gravissimo

Ragazzo in Vespa tamponato da un furgone: è gravissimo. Il 18enne di Valdobbiadene, atleta del Volley Piave, stava raggiungendo i compagni nella palestra di via Brigata Mazzini a Farra di Soligo (Treviso), nella frazione di Col San Martino per una trasferta nel Bellunese. Erano le 18.40. Ma proprio mentre stava svoltando a sinistra per raggiungere a struttura sportiva è stato travolto da un furgone. E sbalzato in avanti per almeno 20 metri.

Sul posto anche i compagni di squadra del Volley Piave

L'impatto è stato violentissimo. Il 18enne, è rimasto a terra, esanime. Tempestiva la chiamata al 118: sul posto si sono precipitate ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il ragazzo è stato rianimato a lungo sotto gli occhi dei compagni, sconvolti. Sul posto sono arrivati anche i genitori. Una volta stabilizzato è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso, in condizioni disperate.

