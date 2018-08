Versilia, brucia capannone di solventi e materie plastiche, allarme da Viareggio a Forte dei Marmi: «State chiusi in casa»

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria, sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all'accurato lavaggio con acqua corrente potabile». Queste le indicazioni che l'Usl Toscana Nord-ovest ha dato ai Comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema per l'incendio a Pietrasanta in un capannone di materiali edili costituiti principalmente da materiali plastici.