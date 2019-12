Veronica Cadei, morta a 19 anni: folla ai funerali, la chiesa piena di giovanissimi

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 dicembre, si sono tenuti i funerali di, la ragazza morta a 19 anni martedì scorso a seguito di un'infezione causata dal batterio Meningococco C. Non una meningite, come ha chiarito l'autopsia, ma una, cioè un'infezione causata dallo stesso batterio che può provocare anche la meningite se raggiunge il cervello.Presso la chiesa parrocchiale di Villongo, provincia di Bergamo, una enorme folla si è riunita per dare l'addio a Veronica: la chiesa si è riempita soprattutto di giovani. Il feretro della 19enne è stato portato al crematorio di Bergamo. Per la morte della ragazza la Procura di Brescia, che indaga sulla vicenda, ha iscritto nel registro degli indagati 7 medici.