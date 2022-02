Verona, spray al peperoncino in una scuola: 13 intossicati, uno studente è grave

Tredici studenti all'ospedale di cui uno in gravi condizioni, cinquanta ragazzi evacuati di corsa dalla scuola, sei ambulanze intervenute assieme a Vigili del Fuoco, Polizia municipale e agenti della Questura. È una vera maxi emergenza quella provocata questa mattina a Verona, all'interno dell'istituto Luniklef, una scuola per estetisti e parrucchieri, da alcuni ragazzi che hanno lanciato in classe dello spray al peperoncino.

Lo studente in gravi condizioni ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, altri due sono in codice giallo, mentre 10 studenti sono stati curati per sintomi più lievi. Le cure sono state prestate anche al Policlinico di Borgo Roma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 12:20

