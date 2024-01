Ragazza sequestrata e picchiata in un tugurio, liberata dopo l'allarme della sorella. Sul viso i segni della violenza, in braccio un gattino

di Redazione web

Sequestrata e picchiata dall'uomo con cui viveva. L'incubo di una giovane donna a Verona è finito grazie alla polizia, che ha arrestato il presunto aguzzino, un 20enne marocchino ora in carcere, dopo l'allarme lanciato dalla sorella della vittima.

La ragazza viveva con l'arrestato ed era segregata in una sorta di tugurio, circondata dal degrado e in condizioni igienico sanitarie precarie, in uno stabile abbandonato in circonvallazione Oriani, nelle vicinanze della stazione ferroviaria della città veneta. È stata trovata in stato di choc, con segni di violenza sul volto e sul corpo, e stringeva al petto un gattino, dal quale non ha voluto separarsi.

A dare l'allarme era stata la sorella, a cui la vittima aveva detto di essere trattenuta contro la sua volontà, chiamando la Questura di Cremona, che ha poi attivato i colleghi di Verona. Gli agenti, grazie alla posizione del suo cellulare, hanno individuato il luogo dove la donna era sequestrata e sono riusciti a penetrare nella casa forzando il lucchetto che bloccava l'ingresso.

Al pronto soccorso la ragazza è stata visitata e curata dai sanitari. L'arrestato è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni aggravate.

