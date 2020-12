Verona, l'ospedale di Legnago prepara un container per le salme dei deceduti da Covid: «Incremento di decessi»

Un container per accogliere salme, in aumento a causa dei decessi per Covid, è stato collocato all'ospedale di Legnago (Verona). Lo ha confermato l'Ulss 9 Scaligera, precisando che «si tratta di una prassi già adottata da altri ospedali in particolari situazioni». Il container frigorifero- come anticipato da Il Gazzetino - si trova tra l'edificio che ospita le celle mortuarie ed il pronto soccorso dell'ospedale «Mater Salutis» e non è visibile dall'esterno.

Il nosocomio della bassa veronese secondo l'ultimo report dell'Azienda Zero della Regione Veneto ha 102 pazienti Covid ricoverati e 19 in terapia intensiva. Fonti dell'Ulss 9 hanno spiegato che il regolamento impone di tenere sempre un posto libero nelle celle mortuarie per eventuali casi che necessitano di autopsia. «L'incremento dei decessi ha reso necessario provvedere con questa struttura provvisorio, per motivi di decoro. Nessun familiare ha manifestato disagio, né ci sono state lamentele» conclude l'Ulss 9 Scaligera

