Neonato abbandonato, boom di richieste di adozione. Rintracciati i genitori: chi sono

Sta meglio il neonato di 4 mesi trovato abbandonato qualche notte fa in strada a Verona: inizialmente in terapia intensiva, è ora in ospedale per ulteriori accertamenti. E per lui stanno pervenendo diverse richieste di adozione da parte di tante famiglie: «Sono importanti le buone notizie sulla salute del bambino ma è altrettanto commovente il grande cuore dei veronesi che, come tutti noi, scossi da questo episodio ci stanno scrivendo e telefonando disposti ad accogliere il piccolo», ha detto l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Verona, Daniela Maellare.

Adesso è l'Autorità giudiziaria titolare della decisione sul futuro del piccolo Zeno, fra le opzioni l'affidamento ai Servizi sociali del Comune oppure l'avvio del percorso di adozione. Nel primo caso, il Comune inserirà il neonato in una comunità di tipo familiare, dove vengono accolti bambini con meno di otto anni in piccolissimi gruppi. Tutto pronto per l'eventuale accoglienza del bimbo quando verrà dimesso dall'ospedale della Donna e del Bambino, dato che le sue condizioni di salute sono state giudicate buone.

«Noi siamo pronti ad accogliere il piccolo qualora il Tribunale decida in tal senso - ha spiegato l'assessore - Il bimbo sarebbe affidato alle cure di una comunità di tipo familiare, una struttura gestita da noi e dedicata in modo specifico all'accoglienza di bambini piccoli». «Questo episodio - ha aggiunto - è abbastanza particolare perché non è frequente l'abbandono di un bimbo così grande. È vero che il piccolo ha solo quattro mesi, ma in genere l'abbandono avviene nei primi giorni di vita per motivi diversi ma quasi sempre legati a situazioni di forte disagio della madre».

RINTRACCIATI I GENITORI Intanto sono stati identificati e rintracciati dai Carabinieri i genitori del bambino. Si tratta di una coppia originaria della Romania, 30 anni il padre, 34 anni la madre, in Italia da più di un anno. Il bimbo, il loro primo figlio, era nato lo scorso luglio. Ma i due vivono una precaria situazione economica, e inizialmente avevano ricevuto aiuto da una conoscente. La pesante indigenza e lo sconforto per questa situazione li avrebbe probabilmente indotti a prendere la decisione di abbandonare il bambino. I due genitori sono stati individuati grazie alla segnalazione di una connazionale che li ospitava.

