Verona choc, neonato trovato abbandonato in strada: ricoverato in terapia intensiva

Choc a Verona dove un neonato, ieri sera poco dopo la mezzanotte, è stato trovato abbandonato all'angolo di una strada nel quartiere di Golosine. Il bimbo, di circa un mese, è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale della Donna e del Bambino, hanno riferito gli operatori sanitari del 118: ricoverato in terapia intensiva, è in buone condizioni di salute.

Il neonato è stato trovato da due agenti delle volanti della Questura, in pattuglia nella zona, che hanno allertato i sanitari del Suem 118 che sono intervenuti subito sul posto. Sono state avviate anche le indagini per cercare di risalire all'identità della madre o a chi ha abbandonato il neonato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 14:18

