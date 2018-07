Indiano senza biglietto distrugge il bus e semina il panico: arrestato

VERONA - Uno straniero di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Verona con l'accusa di danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio. L'uomo, di etnia indiana, è salito a bordo di un autobus di linea Atv ma non era in possesso del biglietto. A quel punto ha iniziato a pretendere dai passanti e dai passeggeri di averne uno in regalo, ma al netto rifiuto delle persone già a bordo del mezzo, ha dato in escandescenze mandando in frantumi il vetro di una porta del bus.



I passeggeri, spaventati, hanno chiesto di scendere e l'autista ha accostato per permettere alle persone di uscire dal mezzo in totale sicurezza. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato l'uomo. In Tribunale il giudice ha convalidato l'arresto rimettendo in libertà l'indagato in attesa del processo.

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:58