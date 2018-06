Verifiche morbide in cambio di favori, condannato l'ufficiale Mendella

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono stati condannati a quattro anni di reclusione, al termine del processo di primo grado che puntava a fare chiarezza sui rapporti tra ufficiali della guardia di finanza e il gruppo di imprenditori riconducibili alla famiglia Pizzicato. Quattro anni di reclusione per l’ufficiale della Guardia di Finanza Fabio Mendella e per Pietro De Riu.È caduta l’accusa di associazione per delinquere, rispetto all’ipotesi iniziale, mentre l’ipotesi di concussione per induzione è stata derubricata in corruzione.