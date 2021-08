VerificaC19, l'App che controlla la validità del Green Pass. Multe fino a 1.000 euro

Dal 6 agosto, Green Pass pass obbligatorio per molte attività al chiuso: i controlli del certificato verde, sia in digitale che in cartaceo, saranno effettuati tramite l'app VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI. Per i trasgressori sono previste sanzioni dai 400 ai 1.000 euro.

Le multe salate potranno essere a carico sia dell'esercente sia del cliente: nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

L'App VerificaC19 può essere utilizzata solo dai soggetti "verificatori", cioè chi è deputato al controllo delle Certificazioni verdi, oltre agli organizzatori di eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.

In particolare, l'App consente di leggere il QR code delle Certificazioni verdi e mostra graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validità del pass, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario.

Le fasi di utilizzo dell'App sono le seguenti: il verificatore richiede la certificazione all'interessato, il quale mostra il relativo QR Code. L'App legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale e poi mostra graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validità del pass della Certificazione. L'intestatario su richiesta del verificatore esibisce anche un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App. Tutti i dati sensibili contenuti nel Green pass non saranno memorizzati dalla App nel rispetto della privacy.

